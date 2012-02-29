Польский эксперт: Янукович не хочет поставить себя в позицию Лукашенко

Власть Украины, даже в случае ухудшения отношений с Европейским Союзом из-за возможных недемократических парламентских выборов осенью этого года, не будет делать резких движений по присоединению государства к созданному Российской Федерацией Таможенному союзу с Беларусью и Казахстаном.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

По его словам, представители украинской власти на разных уровнях время от времени затрагивают тему возможного присоединения Украины к российскому интеграционному проекту, но в действительности не заинтересованы пойти дальше слов, потому что это угрожает ослаблению их позиций.

По мнению Г.ГРОМАДСКОГО, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и его окружение прекрасно понимают последствия такого решения. "Несмотря ни на что, они хотят оставаться самостоятельными игроками и знают, что вступление в Таможенный союз означает поставить себя в позицию ЛУКАШЕНКО", - заметил аналитик.

В то же время он назвал вопросом без однозначного ответа, как долго Украина сможет противостоять натиску России, помня опыт Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, который после около 15 лет сложных отношений с Западом теперь все же вынужден отдавать России стратегические предприятия.

"ЯНУКОВИЧ и его окружение считают, что Украина другая, и что их никогда не может ожидать судьба ЛУКАШЕНКО… Может, они правы, но опасность существует", - резюмировал польский аналитик.