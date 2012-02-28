Иностранные журналисты жалуются Януковичу на трудности с аккредитацией

Иностранные журналисты заявляют об осложнении в Украине правил получения аккредитации и виз.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов при Президенте Украины Дария ЧЕПАК, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Д.ЧЕПАК, 27 февраля представители зарубежных СМИ в Украине направили письмо с просьбой о помощи. По ее словам, работники СМИ жалуются на то, что новые правила получения аккредитации и виз для журналистов ощутимо осложнили им работу в Украине, поскольку теперь для получения визы необходимо осуществлять затратные финансово и длительные по времени поездки домой, а затем, возвращаясь в Украину, проходить длительный процесс регистрации. «В итоге, количество журналистов, которые живут здесь и пишут об Украине, может сократиться», – отмечается в письме.

Журналисты просят поддержки Межведомственной рабочей группы в обеспечении им возможности работать в Украине без препятствий.

Д.ЧЕПАК сообщила, что сейчас формируется повестка дня заседания Межведомственной рабочей группы, которое состоится 15 марта. «Мы приглашаем международных журналистов, а также представителей МИД, и предлагаем участникам «Открытого разговора» наработать совместные рекомендации для разрешения ситуации», – сказала пресс-секретарь Президента Украины.

В пресс-службе напоминают, что 9 мая 2011 года вступили в силу изменения к Закону Украины «Об информации», согласно которым представители зарубежных СМИ не нуждаются в аккредитации пресс-службы МИД для работы в Украине.

Изменения были направлены на то, чтобы приравнять в правах зарубежных и отечественных журналистов. В связи с нововведениями у зарубежных журналистов возникли трудности из-за отсутствия удостоверения, подтверждающего их легальное пребывание в Украине, а также из-за внушительного перечня документов, необходимых для получения вида на временное жительство, и сложности их оформления и подачи.