Януковичу собрали 500 гривен на билет до Магадана

В Тернополе представители общественной организации «Сокол» провели на улицах города сбор средств «для отправки» президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ссылку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», акцию провели по случаю 2-й годовщины пребывания В. ЯНУКОВИЧА на посту Главы государства.

Мероприятие молодые люди проводили на всех массивах города, проходя по улицам с шкатулками, на которых была надпись «Сбор средств для отправления ЯНУКОВИЧА на Магадан». Также представители «Сокола» при случае раздавали людям открытки со словесными «ляпами» Президента.

«Этой акцией мы показали, что не согласны с политикой новой власти и будем бороться с ней всеми возможными путями. Ведь политику гаранта Конституции считаем откровенно антиукраинской, пагубной для нашей культуры, истории и украинского языка», – отметил председатель Тернопольской организации «Сокол» Игорь БОЙЧУК.

По его словам, тернополяне с юмором отнеслись к их акции и охотно бросали деньги в шкатулки. В целом собрали около 500 грн., которые члены организации направят на благотворительную акцию «От сердца к сердцу» для больных детей