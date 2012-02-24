Мэр Южноукраинска обвиняет депутатов: хотят влезть через форточку

Мэр Южноукраинска Николаевской области Андрей СТУЛИН не включил в повестку дня 18-й сессии Южноукраинского горсовета, состоявшейся 22 февраля, депутатский запрос, принятие к сведению которого может привести к его отставке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Согласно сообщению, в депутатском запросе, зачитанном на сессии депутатом от Партии регионов Виталием ПРИХОДЬКО, шла речь о том, чтобы «принять к сведению» решение Южноукраинского городского суда от 29 октября 2011 года, в соответствии с которым А.СТУЛИН признан виновным в совершении административного нарушения - совмещении обязанностей мэра с занятием бизнесом: А.СТУЛИН является учредителем ООО «Пластик Ярд», производящего пластиковые лодки. В случае, если сессия примет к сведению решение суда, согласно законодательству, возникают основания для лишения мэра должности как совместителя.

По информации пресс-службы Николаевского облсовета, на протяжении двух часов депутаты Южноукраинского городского совета требовали включить этот депутатский запрос в повестку дня. Однако А.СТУЛИН трижды ставил на голосование повестку дня без депутатского запроса, аргументируя свои действия тем, что в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» обнародовать на сайте проекты решений нужно за 20 дней до сессии, а указанный проект решения «провисел» всего 10 дней.

За повестку дня без депутатского запроса проголосовало всего 13 депутатов из 37. Согласно данным пресс-службы, не голосовали представители практически всех политических сил, представленных в горсовете.

Повестка дня так и не была принята, сессию мэр закрыл.

В пресс-службе Николаевского областного совета подчеркивают, что во время сессии были нарушены ст. 8 Регламента Южноукраинского горсовета, ст. 22 ч. 1 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», которые обязывают включить депутатский запрос в повестку дня сессии.

А.СТУЛИН в интервью корреспонденту УНИАН заявил, что предлагал депутатам действовать по законной процедуре снятия с должности мэра, если он им не нравится: доказать, что он нарушал законы и Конституцию страны, не защищал интересы граждан, а потом на сессии закрытым голосованием решать этот вопрос.

«Они понимают, что этого не получится никогда. Поэтому они пошли обходным путем, - сказал А.СТУЛИН. - Это называется «залезть в квартиру через форточку».

Он пояснил, что предприятие «Пластик Ярд» он подарил жене еще до выхода закона о коррупции. Есть договор дарения, который суд не принял во внимание. Однако перерегистрация фирмы по государственной системе произошла позже, за это суд присудил А.СТУЛИНУ выплатить штраф в 2 тыс. грн., что он и сделал.

В интервью корреспонденту УНИАН председатель Николаевского областного совета Игорь ДЯТЛОВ, принимавший участие в работе сессии Южноукраинского городского совета, назвал поведение мэра на сессии «хамским». В частности, он сказал: «Я отметил, как А.СТУЛИН обращался к депутатам городского совета, присутствующими на сессии представителями общественности, как переходил на личности, позволял себе перебивать выступающих, не давал слово депутатам. Считаю, что такое хамское поведение не делает чести городскому голове».

По мнению председателя облсовета, А.СТУЛИН нарушил закон. «На его действия - нарушение закона - должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов», - сказал он.

«Уверен, что депутаты обратятся к мэру с требованием созвать внеочередную сессию горсовета, и вопрос, который поднимался в депутатском запросе, будет рассмотрен», - подчеркнул И.ДЯТЛОВ.