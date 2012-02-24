Обсуждение Столичного стандарта здоровья прошло в трех районах Киева

Глава Киевской государственной городской администрации Александр Попов предложил медицинским работникам провести обсуждение проблемных вопросов медицины и выдвинуть своих представителей для разработки Столичного стандарта здоровья непосредственно на уровне КГГА.

Как сообщает Главком, собрания трудовых коллективов уже состоялись в лечебных учреждениях Днепровского, Соломенского и Оболонского района столицы. По итогам собраний был выдвинут целый ряд проблемных вопросов, которые нуждаются в оперативном решении. В первую очередь, это кадровый вопрос (много медицинских учреждений города укомплектованы кадрами лишь на 60-65%), вопрос материального обеспечения, заработной платы, жилья, условий труда, юридического сопровождения и защиты врачей. Практически ни одно собрание не обходилось без обсуждения вопросов педиатрии. Врачи считают вынесение педиатрии за рамки первичной лечебной службы преждевременным и настаивают, что в данном случае речь идет о «сохранении педиатрии как профессии».

Подавляющее большинство трудовых коллективов лечебных заведений в результате собраний решили делегировать в КГГА своих представителей. Как правило, это два работника – по одному от врачей, по одному от среднего медицинского персонала. Чаще всего мандат на представительство достается врачам общей практики, врачам-гинекологам, терапевтам. Решение же о том, что их представителем на уровне администрации города будет главный врач, на сегодняшний день было принято лишь в одной поликлинике города.