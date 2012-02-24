Львовские бютовцы уверяют, что не вешали венок «тушке» Рыбакова

Львовская областная организация Всеукраинского объединения “Батьківщина” заявляет, что не имеет никакого отношения к инциденту у дома народного депутата Ивана ДЕНЬКОВИЧА (группа «Реформы ради будущего»).

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Львовской облорганизаци партии.

«Обвинение о причастности партийцев «Батьківщини» к инциденту, который произошел в с. Зимная Вода возле имения ДЕНЬКОВИЧА, является клеветой и ложью», - сказано в документе.

Во Львовской областной организации «Батьківщини» считают, что И.ДЕНЬКОВИЧ должен получить результаты расследования правоохранительных органов, прежде чем обвинять львовский БЮТ в организации хулиганских действий против него.

Как сообщал УНИАН, сегодня группа «Реформы ради будущего» распространила заявление, в котором речь шла о том, что под домом депутата И.ДЕНЬКОВИЧА в селе Зимная Вода Львовской области «группой неизвестных были организованы беспорядки, а на забор возле дома был вывешен похоронный венок».

Группа обвинила львовский БЮТ в организации хулиганских действий у дома депутата.