Львовские бютовцы уверяют, что не вешали венок «тушке» Рыбакова
Говорят, это ложь и клевета
Львовская областная организация Всеукраинского объединения “Батьківщина” заявляет, что не имеет никакого отношения к инциденту у дома народного депутата Ивана ДЕНЬКОВИЧА (группа «Реформы ради будущего»).
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Львовской облорганизаци партии.
«Обвинение о причастности партийцев «Батьківщини» к инциденту, который произошел в с. Зимная Вода возле имения ДЕНЬКОВИЧА, является клеветой и ложью», - сказано в документе.
Во Львовской областной организации «Батьківщини» считают, что И.ДЕНЬКОВИЧ должен получить результаты расследования правоохранительных органов, прежде чем обвинять львовский БЮТ в организации хулиганских действий против него.
Как сообщал УНИАН, сегодня группа «Реформы ради будущего» распространила заявление, в котором речь шла о том, что под домом депутата И.ДЕНЬКОВИЧА в селе Зимная Вода Львовской области «группой неизвестных были организованы беспорядки, а на забор возле дома был вывешен похоронный венок».
Группа обвинила львовский БЮТ в организации хулиганских действий у дома депутата.