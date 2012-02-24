Политолог не видит в ПР «паровоза», который тащил бы партию на выборах

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что «Батьківщина» первым номером в своем избирательном списке поставит своего лидера Юлию ТИМОШЕНКО, невзирая на юридический запрет ее участия в выборах.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Политолог заметил, что пока остается неизвестным, кто возглавит списки в ведущих политических силах – Партии регионов и «Батьківщині».

«Единственное, что можно спрогнозировать, что «Батьківщина» с очень высокой вероятностью поиграет на том, что при передаче списка (в ЦИК – УНИАН) поставят Юлию Владимировну на первое место, создадут первый информационный конфликт в начале кампании, а затем, чтобы все же принять участие в выборах, снимут ее фамилию из списка и, возможно, оставят эту позицию вакантной», - заметил В.ФЕСЕНКО, добавив, что сейчас он не касается юридической стороны этого вопроса.

Не меньшей интригой, по мнению В.ФЕСЕНКО, будет и то, кто возглавит список Партии регионов. Он прогнозирует, что эта политическая сила будет делать ставку не на конкретного человека, а на коллективный образ своей партии. «У них не будет такого паровоза, который должен тянуть за собой этот список», - сказал политолог.

Пока что, по его данным, наиболее рейтинговым кандидатом среди сторонников Партии регионов остается премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. «При всем том, что его рейтинги существенно снизились, но среди своих он остается наиболее популярным», - заметил эксперт.

«Если ничего не случится, они сформируют какой-то коллективный имидж, там могут быть АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЁВА, возможно, ХОРОШКОВСКИЙ, ТИГИПКО – здесь еще одна интрига: он пойдет отдельно как потенциальный союзник власти, это может быть достоверным вариантом, пойдет ли он по списку Партии регионов», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Политолог также прогнозирует, что реальная парламентская борьба начнется в апреле, когда уже будут сформированы мажоритарные избирательные округа.