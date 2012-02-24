«Фронт змін»: власть срывает выборы руками советника Российской академии

Политическая партия «Фронт змін» заявляет, что попытка власти через Конституционный Суд переписать закон о выборах народных депутатов Украины является срывом избирательного процесса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Для реализации плана по срыву выборов Администрация Президента не смогла найти никого лучшего, чем советника Российской академии природоведения, специалиста в сфере нейролингвистическогоого программирования, академика Европейской академии наук естествоведов, которая не имеет ничего общего с настоящей Европейской академией наук», - отметили в «Фронті змін», добавив, что «именно с помощью этого человека власть пытается реализовать грязный сценарий по отмене норм закона о выборах, которые делают невозможными фальсификации».

«Власть четко осознает свою несостоятельность победить на выборах согласно действующему закону, который отстояла оппозиция. Поэтому пытается его заменить на закон «о назначении народными депутатами членов Партии регионов». Для этого опять используется ручной Конституционный Суд, который давно перестал существовать как институт в Украине, а является лишь механизмом принятия нужных Президенту ЯНУКОВИЧУ решений, которые пишутся под диктовку Администрации Президента», - заявили у «Фронті змін».

В партии отметили, что закон о выборах был принят Верховной Радой конституционным большинством, а Президент как гарант Конституции подписал закон, тем самым засвидетельствов его конституционность.

По убеждению «Фронту змін», любые попытки переписать избирательный закон – это срыв выборов в Верховную Раду, это путь к признанию выборов недемократическими.

«Мы требуем проведения в Украине демократических выборов народных депутатов и избрания легитимной Верховной Рады. Попытки фальсификации вам не удадутся», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный в Украине Европейского комитета прав человека Вадим ГАЛЬЧЕНКО направил в КС обращение относительно одновременного баллотирования в парламент по спискам партий и в одномандатных округах.

По мнению В.ГАЛЬЧЕНКО, положением части 5 статьи 52 закона «О выборах народных депутатов Украины» de facto устанавливается ограничение на реализацию равных избирательных прав кандидатам в народные депутаты Украины по признаку членства или приближения к политической партии - “другим признаком” - и предоставляются привилегии списочникам, что не согласовывается с положением части 3 статьи 3 закона, противоречит частям 1 и 2 статьи 24 Конституции Украины и международным стандартам в сфере прав человека.