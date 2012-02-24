Пинзеник: Россия давит, чтобы заставить Украину вступить в Таможенный союз

Россия вряд ли сможет транспортировать газ в Европу без украинских газохранилищ, поэтому заявления о том, что украинская ГТС в будущем станет России не нужна - это политическое давление для того, что заставить Украину вступить в Таможенный союз.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

«Относительно газовых вещей, то есть одна важная вещь, о которой забывают. Что есть проблема аккумулятора, труба не выполняет. Все хорошо помнят, что греемся мы зимой, а добывают-то газ одинаково весь год. Отсюда возникает вопрос - куда летом деть этот газ, и как зимой дать больше. И эту функцию аккумулятора может выполнить не труба, а газохранилища, а так случилось, что эти хранилища только в Украине, поэтому Украину обойти невозможно», - отметил экс-министр.

«Да, возможно, Россия пойдет на некоторые вещи, которые свидетельствуют о политическом аспекте этого вопроса. Потому что с экономической точки зрения бессмысленно говорить, что страна тратит десятки миллиардов на строительство трубы, когда она есть. Идет сильное давление с целью заставить Украину вступить в Таможенный союз», - заявил Пинзеник.