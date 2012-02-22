Литвин надеется на повышение пенсии

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН надеется, что во время внесения изменений в Государственный бюджет на этот год будут увеличены расходы на пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в городе Новоград-Волынский Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам спикера, «это общая позиция Президента Украины, правительства и парламента».

Отвечая на вопросы, В.ЛИТВИН отметил, что действующее законодательство предусматривает высокий уровень защиты, в частности, ветеранов и афганцев. Вместе с тем, отметил он, есть проблема реализации законов.

Спикер также отметил важность неуклонного выполнения существующей законодательной базы в этой сфере и избежания принятия популистских законов, которые не имеют реального финансового обеспечения.