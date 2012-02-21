Луценко настроен спокойно, «по-боевому»

Независимо от того, обвинительный или оправдательный приговор вынесет Печерский районный суд Киева 27 февраля экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, он будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Об этом вчера на пресс-конференции в УНИАН сообщила супруга экс-министра, которая одновременно является общественным защитником в суде, Ирина ЛУЦЕНКО.

«Независимо от того, каким будет приговор, мы будем обжаловать его в Европейском суде с целью добиться права на справедливый суд, и будем обжаловать те нарушения, которые были допущены при судебном рассмотрении дела… В любом случае мы останавливаться не будем», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

При этом она заметила, что ее муж «настроен спокойно, по-боевому». «Он уверен, что решение Европейского Суда будет справедливым, в его пользу», - отметила И.ЛУЦЕНКО.