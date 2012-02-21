Российский эксперт: власти Севастополя хотят "срубить" с ЧФ больше денег

Власти Севастополя, выдвигая претензии к Черноморскому флоту РФ, хотят «срубить больше денег».

Такое мнение УНИАН высказал в ходе международного медиа-форума «Четвертая власть» председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь КОРОТЧЕНКО.

«В основе всех претензий по поводу Черноморского флота – банальное желание срубить как можно больше денег с России, к сожалению. Это касается и заявления местных властей Севастополя», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

Он подчеркнул, что для Украины и РФ важно цивилизованное разрешение всех проблем, касающихся базирования ЧФ РФ.

По его мнению, российский флот обеспечивает безопасность как России, так и Украины.

«Учитывая, что в Украине очень мало ресурсов для обновления своей корабельной группировки, предстоящее поступление в состав ЧФ новых подводных лодок и кораблей позволит укрепить безопасность Украины и России», - считает он.

И.КОРОТЧЕНКО подчеркнул, что ЧФ РФ не должен быть заложником политических разборок между Москвой и Киевом.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ заявил, что Черноморский флот РФ использует в Севастополе 38 причалов, которые не включены в межправительственное соглашение об условиях аренды.

«К сожалению, совсем недавно мы выяснили, что 38 причалов, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации, не вошли в межправительственное соглашение. Поэтому сейчас ставится вопрос о том, что нужно их или вернуть городу, или предоставлять за них какую-то компенсацию», - сказал он.