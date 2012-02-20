Кличко: все зарегистрированные от меня аккаунты в Twitter ненастоящие

Виталий КЛИЧКО заявляет о том, что не ведет личную страницу в сети «Твиттер», а все зарегистрированные от его имени аккаунты в «Твиттере» не настоящие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

«Ни одного сообщения в «Твиттер» ни я, ни уполномоченные мною лица не писали. Единственное представительство братьев КЛИЧКО в «Твиттере» – это страница Klitschko News, которая дублирует сообщения официального сайта www.klitschko.com. Поэтому прошу все СМИ, которые в своих сообщениях ссылаются на информацию с якобы моей страницы в «Твиттере», обратить на это внимание. Такая информация не соответствует действительности», – сказал В.КЛИЧКО.

Он также сообщил, что намерен обратиться к администрации «Твиттера» с просьбой заблокировать все страницы, созданные под его именем.

Виталий КЛИЧКО отметил, что ведет страницу на «Фейсбуке», которая находится по адресу https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko. Хоть и там есть несколько не настоящих аккаунтов, которые администрация соцсети должна была удалить по требованию В.КЛИЧКО.

«С удивлением прочитал некоторые сообщения со ссылкой на якобы мои заметки в «Твиттере». Обо всех своих планах относительно спорта я лично сообщу на этой неделе», – добавил В.КЛИЧКО.