Адвокат: Слушания по жалобе Луценко покажут на сайте Евросуда

Слушания по жалобе экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о незаконности его задержания и ареста в Европейском суде по правам человека 17 апреля будут проходить в открытом режиме с трансляцией через веб-ресурсы.

Об этом представитель Ю.ЛУЦЕНКО в Европейском суде по правам человека Валентина ТЕЛИЧЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в случае с экс-министром слушание его жалобы будет проходить в секции ЕС.

«Публичные слушания проводятся открыто и, очевидно, будет прямая трансляция на сайте Европейского суда, а также не запрещается трансляция на другие сайты», - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, если суд при рассмотрении жалобы Ю.ЛУЦЕНКО признает нарушение норм украинского законодательства и ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, то это будет свидетельствовать об отсутствии в Украине демократии. Таким образом, Украина в который раз не войдет в историю, а в очередной раз вляпается в нее», - сказала она.

При этом В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что решение Европейского суда определяет, было ли нарушение Европейский конвенции, но не дает оценку относительно оправдания или обвинения человека.

В то же время адвокат заметила, что евросуд в некоторых случаях дает указание о необходимости освобождения человека из-под стражи, а также отмечает, что процесс должен проходить с устранением возникших нарушений.

Вместе с тем В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что решение по жалобе Ю.ЛУЦЕНКО Европейский суд примет вскоре после 17 апреля, сами же слушания будут длиться час или два.

В свою очередь, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН заметил, что в любом случае, если Европейский суд признает нарушение прав Ю.ЛУЦЕНКО, то он также определит, каким образом его права должны быть возобновлены.

В то же время, по словам И.ФОМИНА, сейчас говорить, каким образом это будет определено, до вынесения решения прогнозировать не может никто.

Как сообщал УНИАН, заявление экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в Европейский суд было подано в январе 2011 года. Суд установил режим приоритетного рассмотрения дела. Правительство Украины в своих возражениях, поданных в суд, настаивало на законности ареста Ю.ЛУЦЕНКО и отрицало политические мотивы преследования экс-министра, лидера «Народной самообороны».

Публичные слушания по делу экс-министра внутренних дел назначены на 17 апреля

В открытом режиме суд будет исследовать законность задержания и ареста заявителя, а также – использование системы правосудия против Ю.ЛУЦЕНКО с целью отстранения его от политической жизни в Украине и недопущения к парламентским выборам 2012 года.