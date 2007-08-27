Шуфрич отказался от помощи России

Украинские спасатели отказались от помощи российских коллег в ликвидации пожара на территории Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, об этом заявил сегодня министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, который находится на месте пожара на территории 12 квартала Алупкинского лесничества. «Наши коллеги из МЧС России, узнав о пожаре, тут же предложили свою помощь и поддержку в качестве нескольких вертолетов К-32, которые дислоцируются в Анапе. Но, к счастью, пока мы справляемся собственными силами, и такое количество авиатехники будет здесь неуместным. Поблагодарив наших коллег, от помощи мы отказались, на что россияне ответили, что готовы прийти нам на помощь в любую минуту», - сказал министр.

По его словам, сейчас украинские спасатели делают все, чтобы как можно быстрее справиться с пожаром. «Как вы видите, в тушении очень помогают вертолеты и самолет, наблюдается высокая слаженность в работе», - отметил Н.ШУФРИЧ.

На вопрос, как он оценивает работу по ликвидации пожара, министр ответил, что все службы, задействованные в тушении, работают четко и слаженно. "Если бы не сложные рельефные условия и порывистый ветер, с данным пожаром на такой площади мы бы давно уже справились, - подчеркнул руководитель МЧС Украины. - Площадь в 70 га по сравнению с площадью пожара в Херсонской области - не такая и большая. Что касается наших спасателей, то здесь я могу с уверенностью сказать, мы по оперативности и профессионализму ни в чем не уступаем западным коллегам".

Как сообщал УНИАН, 24 августа произошло возгорание на территории Алупкинского лесничества Ялтинского заповедника.

Как выяснилось, виновный в возникновении пожара – 29-летний турист из Харькова, который зашел в лес и развел костер, чтобы привлечь к себе внимание. Он уже задержан органами милиции. Ведется следствие.

На месте пожара были обнаружены тела лесника и его жены. Во время тушения пожара травмированы также два сотрудника МЧС.

В тушении задействованы около 1000 человек и более 80 единиц техники, общая площадь пожара превысила 70 га. 27 августа с 6 часов утра работают 3 пожарных вертолета Ми-8 с водосливным устройством и самолет противопожарной авиации МЧС Украины.

26 августа Н.ШУФРИЧ прибыл в Крым из Херсона, чтобы лично руководить тушением пожара.

По словам специалистов МЧС, это первый подобных масштабов пожар, случившийся за последние 10 лет.