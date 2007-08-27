”Регионы” подозревают, что Ющенко готовит отмену результатов выборов
Но в обращении Президента в КС трагедии нет
|Юрій Мірошниченко
Ю.Мирошниченко также отметил, если "оранжевые силы" проиграют на выборах, то через признание неконституционными ряда положений закона о выборах они смогут использовать будущее решение КСУ для признания внеочередных парламентских выборов несостоявшимися в целом по территории государства. Именно поэтому, по словам Ю.Мирошниченко, Партия регионов выступает за проведение выборов на существующей правовой базе, и за то, чтобы уже в парламенте VI созыва учесть предложения и внести изменения в законодательство. Представитель Партии регионов также подчеркнул, что политические договоренности о проведении досрочных парламентских выборов должны быть обеспечены с учетом действующего законодательства. "Если Президент будет выбивать правовую основу, то Украина может получить хаос в реализации власти", - отметил Ю.Мирошниченко.