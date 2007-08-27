Балога не пустил Мельниченко подлечиться в Феофании?

Экс-майор Государственной охраны Николай Мельниченко вылетел за границу для продолжения реабилитационного курса лечения. Об этом сообщает "Газета по-українськи" со ссылкой на пресс-службу Партии вольных демократов, по спискам какой Мельниченко баллотируется в парламент.

По словам однопартийцев Мельниченко, такая необходимость возникла в связи с невозможностью диагностирования причин ухудшения его состояния здоровья в Украине. "Среди украинских больниц лишь в так называемой "Феофании" есть все необходимое оборудование для диагностики состояния и реабилитации больных, которым был поставлен диагноз "инсульт", – заявили в Партии вольных демократов.

В то же время в партии утверждают, что, невзирая на их обращение, Секретариат Президента и ДУС отказались госпитализировать Мельниченко в "Феофанию".

"Партия вольных демократов считает достаточно показательной ситуацию, когда "выдающиеся деятели" коммунистического режима, а также Леонид Кучма и его соратники сохранили за собой все блага, которыми пользовались во времена своего тоталитарного правления, тогда как борцы за независимость, герои новой Украины, такие как Николай Мельниченко, оставлены и "оранжевой", и "сине-белой" властью на произвол судьбы", - говорится в сообщении.