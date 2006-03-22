В Киеве милиция воюет с ”Порой”
09:55, 22 марта 2006Политика
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Активист "Поры" был ранен в спину при аресте за распространение агитпродукции
Сегодня ночью в Киеве из огнестрельного оружия работниками милиции был тяжело ранен активист гражданской партии “Пора” Александр ГЛОБЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданской партии "Пора", по предварительной информации, он был ранен в спину во время ареста за распространение агитационной продукции партии.
Гражданская партия “Пора” вскоре распространит больше информации о произошедшем и готовит специальное заявление в связи со случившимся.
В Главном управлении МВД Украины в городе Киеве УНИАН подтвердили этот факт, но пока отказались предоставить детальную информацию. Ведется следствие.
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