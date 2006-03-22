В Киеве милиция воюет с ”Порой”

Сегодня ночью в Киеве из огнестрельного оружия работниками милиции был тяжело ранен активист гражданской партии “Пора” Александр ГЛОБЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданской партии "Пора", по предварительной информации, он был ранен в спину во время ареста за распространение агитационной продукции партии.

Гражданская партия “Пора” вскоре распространит больше информации о произошедшем и готовит специальное заявление в связи со случившимся.

В Главном управлении МВД Украины в городе Киеве УНИАН подтвердили этот факт, но пока отказались предоставить детальную информацию. Ведется следствие.