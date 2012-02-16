Украинские медики говорят, иностранцы подтвердили диагноз Тимошенко

Иностранные специалисты подтвердили те выводы, которые ранее были сделаны украинскими медиками. Об этом как сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины, заявил главный терапевт Украины, профессор Василий Нетяженко.

Врачи подчеркнули, что оперативного вмешательства (операции) заключенной Ю. Тимошенко не требуется.

Выводы и рекомендации независимой медицинской комиссии были переданы Государственной пенитенциарной службе.

По словам членов медицинской комиссии, Тимошенко отказалась от общего анализа крови, несмотря на рекомендации немецких, канадских и украинских специалистов. По убеждению приглашенных для проведения обследования медиков, результаты анализа крови являются неотъемлемой составляющей любого медицинского обследования.

Как отметила глава медицинской комиссии Раиса Моисеенко, никаких спорных вопросов относительно организации работы комиссии у врачей не возникало.

По словам Василия Нетаженко, во время работы комиссии, специалисты постоянно обменивались мнениями. Для удобства был приглашен переводчик, хотя канадские врачи свободно владели украинским языком. Он также подчеркнул, что ГПТС обеспечила специалистов всем необходимым для проведения обследования: медицинским оборудованием, инструментами, тестовыми системами, электрокардиографом и прочее.