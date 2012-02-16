Адвокат Луценко о ядовитой пище, честных офицерах и Дне милиции

Защита экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО считает, что суд, несмотря ни на что, выполнит просьбу прокуратуры при принятии решения относительно наказания экс-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат экс-министра Игорь ФОМИН вчера после своего выступления в прениях в Печерском районном суде Киева.

«Мы считаем, что вы сделаете им (прокуратуре) индульгенцию... Мы уверены, что вы утвердите любое предоставленное ими неправомерное решение, что вы проглотите любую их пищу, но знайте, что она ядовитая. Но проявите мужество, поддержите тех честных офицеров МВД, которые свидетельствовали вам, и отпустите невиновного человека домой, к семье», - сказал И.ФОМИН.

Вместе с тем, касаясь темы празднования Дня милиции в 2008-2009 годах, адвокат заметил, что если прокуратура считает, что гражданско-правовое соглашение, заключенное между одним государственным учреждением – МВД, - и другим – ГП «Национальный дворец Украина», с перечислением средств была незаконной, так это должно было бы решаться в судебном порядке без возбуждения каких-либо уголовных дел.

«Деньги были перечислены от одного государственного учреждения другому. Где ущерб государства?.. Мне кажется, что это просто бессмысленное обвинение», - отметил И.ФОМИН, добавив при этом, что вообще все уголовное дело, возбужденное против Ю.ЛУЦЕНКО, не имело права на существование и не должна была возбуждаться, поскольку в действиях экс-министра нет состава преступления.