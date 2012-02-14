К Тимошенко таки прорвались все врачи, в том числе и из Минздрава

Комиссия в составе украинских и иностранных врачей начала первичный медицинский осмотр экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам начальник Государственной пенитенциарной службы Украины Александр ЛИСИЦКОВ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО в ходе консультаций удалось убедить в необходимости привлечения, кроме иностранных, еще и украинских специалистов Министерства здравоохранения.

А.ЛИСИЦКОВ подчеркнул, что комиссия получила письменное согласие Ю.ТИМОШЕНКО на обследование всеми специалистами.

Руководитель медицинской комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заметила, что в состав комиссии, которая проводит первичный осмотр Ю.ТИМОШЕНКО, по ее согласию привлечен также терапевт Василий НЕТЯЖЕНКО.

Р.МОИСЕЕНКО не смогла сказать, сколько времени необходимо для проведения первичного осмотра Ю.ТИМОШЕНКО. Она заметила, что врачи не ограничены во времени. По словам руководителя комиссии, если Ю.ТИМОШЕНКО будет нуждаться в инструментальном обследовании за пределами колонии, по ее согласию оно будет проведено.

«Юлия Владимировна сейчас обследуется. Это длительная процедура, поскольку там есть англоязычные врачи, и нужен перевод. Обследование может длиться долго», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германия и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.