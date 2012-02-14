Прокуроры говорят, что Луценко не искренен и не кается

Сторона государственного обвинения убеждает Печерский районный суд Киева в том, что вина экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в незаконности трудоустройства его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА в МВД, предоставления ему квартиры и начисления пенсии полностью доказана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая во время дебатов в Печерском районном суде Киева, в производстве которого находится дело Ю.ЛУЦЕНКО, заявили представители ГПУ.

«Вина подсудимого ЛУЦЕНКО полностью доказана на досудебном и судебном следствиях», - отметили представители стороны гособвинения.

В то же время, они отметили, что полученные от Ю.ЛУЦЕНКО показания «свидетельствуют о его неискренности перед судом, отсутствии раскаяния за совершенные преступления».

Также в своем выступлении прокуроры отметили, что полученными в ходе досудебного и судебного следствий доказательствами полностью опровергается версия защиты экс-министра в необходимости трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА в Департамент разведывательно-поисковой деятельности МВД с целью получения им возможности доступа к оперативным секретным подразделениям, поскольку на протяжении двух месяцев Л.ПРИСТУПЛЮК работал водителем Ю.ЛУЦЕНКО, не имея соответствующего допуска.

Кроме того, как отметил прокурор, работники ДРПД во время дачи показаний заявляли, что не отправляли Л.ПРИСТУПЛЮКА работать водителем Ю.ЛУЦЕНКО или в другие подразделения МВД.

Также сторона обвинения отметила, что «руководство МВД проявило нехарактерную для него заинтересованность в решении вопроса относительно предоставления жилья Л.ПРИСТУПЛЮКУ». По убеждению представителей прокуратуры, в суде установлена причинно-следственная связь между соответствующим приказом Ю.ЛУЦЕНКО и получением Л.ПРИСТУПЛЮКОМ квартиры, поскольку для последнего действия были созданы соответствующие условия.

Вместе с тем, сторона гособвинения попросила суд критически отнестись к оценке изложенных на судебных заседаниях показаний свидетеля Валерия МЕЛЬНИКА, который ранее работал руководителем аппарата министра, поскольку на досудебном следствии он давал исчерпывающие показания без какого-либо давления на него.

В свою очередь, слушая аргументацию представителей прокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Какими доказательствами? Переписал маразм досудебного следствия, и считает его доказательствами».