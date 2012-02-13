Попов обязал председателя Киевпастранса ездить электричкой

С завтрашнего дня столичные чиновники будут мерзнуть в городском транспорте вместе с киевлянами. Как сообщает Kievpress, соответствующее указание дал председатель КГГА Александр Попов.

Попов обнародовал жалобы горожан на холод в общественном транспорте. Начальнику Главного управления транспорта и связи КГГА Евгению Водовозу Попов поручил выяснить, почему же в муниципальном транспорте так жутко холодно, а руководителя КП «Киевпастранс» Николая Ламбуцкого председатель КГГА обязал ездить на работу и с работы исключительно городской электричкой.