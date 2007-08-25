Майор Мельниченко окреп и готов публиковать ”новые записи”

Бывший майор Государственной охраны, кандидат в народные депутаты от Партии вольных демократов Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет о готовности в ближайшее время обнародовать новые записи, касающиеся деятельности украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в клинике «Борис», где он проходит лечение.

«Я обязательно через две, максимум три недели буду принимать участие в избирательном процессе. Факты, подтверждающие то, что почти все политические силы обманывают людей, они будут доказаны», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, если необходимость в такой информации возникнет раньше, а он по тем или другим причинам не сможет ее донести до людей, то он попросит Александра ЕЛЬЯШКЕВИЧА помочь ему в обнародовании такой информации.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО еще раз напомнил, что он снимает с себя моральные обязательства, которые раньше брал – не обнародовать некоторую информацию о политиках.

«Я не буду жалеть никого, я буду доводить информацию, касающуюся Виктора ЯНУКОВИЧА, Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЮЩЕНКО, Владимира ЛИТВИНА и других любым возможный способом”, - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он также отметил, что будет просить Партию вольных демократов помочь в обнародовании такой информации.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО пообещал в ближайшее время донести до СМИ информацию об Андрее ДЕРКАЧЕ и Юрии ЛУЦЕНКО. Экс-майор утверждает, что А.ДЕРКАЧ, злоупотребляя служебным положением своего отца Леонида ДЕРКАЧА (в свое время возглавлял СБУ), использовал информацию, которую собирала СБУ, против политических оппонентов. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в том, что он защищает коррупционеров.

Для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также кажется странным, что в список блока “Наша Украина – Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО позволил включить Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Геннадия МОСКАЛЯ и Кирилла КУЛИКОВА (бывшего руководителя украинского отделения Интерпола), о деятельности которых он имеет очень много информации.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что не давал согласия на публикацию Л.ЛУЦЕНКО книги «Кто есть кто на диване». По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, из этой книги изъяты факты коррупционной деятельности в том числе А.ДЕРКАЧА.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также добавил, что ему не нравится, что российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ опять вмешивается в украинскую политику.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз «инсульт».