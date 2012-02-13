"Свобода": рейтинг националистов на Полтавщине стремительно растет

В Полтаве власти препятствуют встрече лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА с жителями города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в воскресенье в Полтаве в помещении академического областного театра кукол должна была состояться встреча с горожанами, однако накануне директор этого заведения И.ЧЕРНИКОВА отказала в предоставлении помещения ссылаясь на то, что это якобы не было согласовано с областной государственной администрацией. Хотя, по утверждению пресс-службы, был заключен договор и оплачена аренда зала.

«Всеукраинское объединение "Свобода" расценивает подобные действия как грубое нарушение Конституции Украины, права на мирные собрания и свободу высказываний. "Свобода" будет обращаться в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности чиновников, которые ограничивают конституционные права граждан», - отмечается в сообщении.

«В случае бездействия прокуратуры Полтавская областная организация ВО "Свобода" оставляет за собой право обратиться в суд на возмещение морального и материальных затрат директором областного театра кукол ЧЕРНИКОВОЙ за срыв встречи лидера ВО "Свобода "Олега ТЯГНИБОКА с полтавчанами», - подчеркнули в партии.

По словам председателя областной организации ВО «Свобода» Валерия ЧЕРНЯКОВА, «областная власть в очередной раз своими действиями показала сущность нынешнего антиукраинского режима, представители которого считают, что могут действовать вопреки законодательству и воле общества».

В «Свободе» считают, что «страх режима перед его лидером лучше всего демонстрирует, что власти как огня боятся украинских националистов, рейтинг которых на Полтавщине стремительно растет».

В пресс-службе напомнили, что аналогичная ситуация была 28 января в Чернигове, где также отказали в предоставлении помещения городского Дворца культуры для встречи черниговцев с О.ТЯГНИБОКОМ.

«Решение вопроса намеренно затягивали, поэтому помещение не было предоставлено вовремя. Поведение черниговских чиновников привело к срыву встречи с политиком, в связи с чем местные «свободовцы» обратились в прокуратуру, СБУ и главе обладминистрации для решения этой проблемы», - отметили в ВО «Свобода».