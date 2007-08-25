Янукович обрадовался политическим баталиям

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости решения проблем системного характера для стабилизации развития угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ сегодня на торжественном собрании, посвященном 60-летию со дня учреждения профессионального праздника - Дня шахтера.

«Принятые, начиная с августа прошлого года, правительственные решения по поддержке угольщиков, безусловно, важны в плане стабилизации отрасли. Но их крайне мало, и это лишь первые шаги», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр, среди проблем системного характера отрасли, назвал высокую степень изношенности основных фондов угледобывающих предприятий, хронический дефицит инвестиционных ресурсов, диспропорцию в ценах на уголь и закупаемое оборудование, отсутствие долговременной ценовой и тарифной политики, как основы регулирования отношений между государством и основными субъектами угольного рынка, железной дорогой, энергетиками, металлургами, а также негативные социальные и экологические последствия массового закрытия шахт и резервов как результат бессистемного этапа реструктуризации отрасли, потерю престижности шахтерского труда.

«Нет сомнения в том, что предстоящие политические баталии только укрепят наши позиции, и мы будем иметь возможность в сжатые сроки наработать законодательную базу для дальнейшего решения проблем угольщиков», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, важнейшими приоритетами для правительства в угольной отрасли является модернизация шахт, снижение издержек производства, внедрение действенных механизмов, привлечение инвестиций в отрасль, совершенствование системы оплаты труда и социальных гарантий шахтеров, а также развитие отраслевой науки для разработки прогрессивных технологий для добычи, переработки, использования угля.