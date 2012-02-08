В ПР советуют Забзалюку пойти и сдать взятку, а не «играть в шпионов»

Член фракции Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК советует фракции "БЮТ-Батьківщина" и народному депутату Роману ЗАБЗАЛЮКУ обратиться в Генеральную прокуратуру, а не «играть в шпионов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.ОЛИЙНЫКА, должно быть соответствующее заявление в Генпрокуратуру и, «соответственно, деньги нужно принести, полученные преступным путем, если этот факт будет доказан». По его словам, эти деньги должны быть переданы в государственный бюджет.

«Средства передаются в государственный бюджет, а не происходят эти игры – мы здесь поигрались, а деньги не отдадим. Это преступные деньги, если будет установлен преступный характер подобных действий», - отметил В.ОЛИЙНЫК и добавил: «Нужно рекомендовать нашим коллегам не играть в шпионов».

Как заявил В.ОЛИЙНЫК, он ожидал и ожидает в будущем подобных вещей, потому что, «когда прошла сменена руководства фракции "БЮТ-Батьківщина", то пришли парни, которые мыслят не демократическими прозрачными путями, а проведением соответствующих каких-то специальных операций, и могут провоцировать к таким действиям».

В.ОЛИЙНЫК не видит целесообразности в создании ВСК для расследования ситуации с Р.ЗАБЗАЛЮКОМ.

По его словам, с этим должна разбираться Генеральная прокуратура Украины.