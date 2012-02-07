В адрес Верховной Рады прислали черный порошок

В Запорожье сотрудники почты обнаружили в конверте в адрес Верховной Рады порошок неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции со ссылкой на главврача Запорожской облСЭС Анатолия СЕВАЛЬНЕВА, сообщение о находке поступило сегодня из запорожской дирекции «Укрпочты».

«Конверт с порошком неизвестного происхождения был обнаружен сотрудниками «Укрпочты» в отделении сортировки станции «Запорожье-1». Сегодня же конверт был доставлен в лабораторию особо опасных инфекций облсанэпидемстанции. В лаборатории установили, что в конверте, отправленном жителем Запорожья на адрес Верховной Рады Украины, находится завернутое в бумагу вещество черного цвета (внешне похожее на землю) – около 2 граммов», - сообщили в облСЭС.

Сейчас проводится комплекс исследований неизвестного вещества, результаты которого, по данным пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, будут получены через 5 дней.