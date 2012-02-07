В Украине зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

Аномально холодная погода вызвала исторический максимум потребления электроэнергии в Украине, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, сообщает спецпроект «5-го канала» «Энергонадзор».

«У нас действительно аномально холодная погода вызвала исторический максимум потребления электрической энергии страны. Позавчера у нас было тридцать две тысячи мегаватт. Это было впервые в истории нашей страны. Но энергетика работала в штатном режиме. У нас был достаточный резерв мощности. И страна вообще не почувствовала, что у нас такое увеличение», - заявил Бойко.