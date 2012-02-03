Янукович говорит, почувствовал, что инвесторы в Украине довольны

Инвесторы довольны, что Украина движется путем реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции, рассказывая о своей встрече с представителями немецкого бизнеса в Мюнхене.

По его словам, в ходе этой встречи речь шла о ходе реформ и внесении изменений в некоторые украинские законы.

"В целом я почувствовал, что инвесторы, которые работают в Украине, - а Германия занимает второе место среди инвесторов, - довольны , что мы движемся вперед", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, для большего понимания между бизнесом и государством необходимо увеличить контакты и нужно, чтобы инвесторы заранее знали, какие в Украине будут приниматься решения относительно внесения изменений в законодательство.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что инвесторы являются лучшими экспертами по проведению экономических реформ.