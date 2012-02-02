В Черкасском горсовете "умерла" фракция Яценюка

Сегодня в Черкасском городском совете прекратила свое существование фракция партии «Фронта Змін».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации «Фронт Змін», это стало следствием решения областной парторганизации об исключении из рядов партии четырех из пяти депутатов, которые входили во фракцию «Фронта Змін» в горсовете.

В начале сессии горсовета депутат облсовета от «Фронта Змін» Юлия ВОЕВОДА сообщила, что депутаты Черкасского горсовета Валерий ВЫШИВАНЫЙ, Андрей КОВАЛЬЧУК, Анатолий КОВЕРСКИЙ и Борис ЛЕБЕДЦОВ решением бюро «Фронта Змін» были исключены из партии «за сотрудничество с провластным большинством». В частности, их упрекают в игнорировании решения политического совета «Фронта Змін» о пребывании партии в оппозиции и несоблюдении ими внутрипартийных принципов. Так, эти депутаты проголосовали за «разрушительный для города бюджет на 2012 год, предложенный представителями Партии регионов, который не позволяет реализовывать социально важные программы местного значения», отметили во «Фронте Змін». Кроме того, эти депутаты поддержали решение городского совета о закрытии Черкасского роддома №2, тогда как партия «Фронт Змін» вместе с местной общественностью стали на защиту этого медицинского заведения.

Также политическая партия «Фронт Змін» инициирует отзыв этих депутатов Черкасского горсовета.