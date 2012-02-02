Эксперт: Оппозиция не проиграет, не получив Кличко в мэры Киева

Оппозиция ничего не потеряет в случае поражения Виталия Кличко на выборах мэра. Более того, на этом примере она сможет построить свою предвыборную парламентскую кампанию.

Такое мнение высказал в комментарии УКРИНФОРМу глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"В случае поражения Кличко на выборах мэра Киева оппозиция назовет его несерьезным политиком и постоянно проигрывающим лузером и призовет голосовать за проверенных политиков на выборах в Верховную Раду", - сказал политолог.

По его словам, заявление лидера "Фронта перемен" Арсения Яценюка о поддержке Кличко на выборах мэра Киева соответствует объединительным настроениям оппозиции. В то же время политолог считает, что выдвижение любых кандидатов от оппозиции на выборы столичного мэра будет рассматриваться как ее раскол.

"Сейчас у оппозиционных партий явно нет конкурентоспособного кандидата на выборах столичного мэра, поэтому они могут поддержать Кличко. При этом хорошо видно, что они не хотят тратить свои ресурсы на этих выборах мэра", - сказал Фесенко.

При этом он подчеркнул, что зацикливание Кличко исключительно на выборах мэра может привести к локализации его влияния. "Его будут превращать в регионального лидера, а "УДАР" без него, стоящего первым номером в списках на выборах в парламент, будет восприниматься маргинальной партией", - считает глава правления Центра "Пента".