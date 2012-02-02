Президент ПАСЕ считает главным поскорее вызволить Тимошенко и Луценко

Украина не должна сама себя маргинализировать, прибегая к сомнительным судебным процессам.

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод МИНЬОН в интервью “Украинской правде”.

“Я считаю, что отчет – прекрасный (речь идет о резолюции ПАСЕ - УНИАН). Он называет вещи своими именами. Такая работа делает честь Совету Европы. Мы здесь собрались на защиту принципов правового государства, для нас важно, чтобы государства уважали свои обязательства. Я - друг Украины, я очень люблю Украину, и никто не может этого отрицать. Но очевидно, что сегодня есть немало проблем, которые нужно решать. Это тем более досадно, что Украина имеет призвание сыграть выдающуюся роль в европейском пространстве. Украина не должна сама себя маргинализировать, прибегая ко всем этим сомнительным судебным процессам и другим неурядицам, о которых идет речь в отчете. Так не должно продолжаться. Украина - это красивая страна с интересной культурой. Я считаю, что в интересах как Европы, так и Украины добиться, чтобы требования резолюции, которая была проголосована ПАСЕ, как можно быстрее воплотились”, - сказал Ж.-К.МИНЬОН.

Кроме того, он подчеркнул, что в Европе найдется достаточно компетентных врачей, которые были бы способны адекватно оценить состояние здоровья экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

“Кроме того, намного важнее то, что было одобрено в резолюции ПАСЕ. Украинского Президента попросили проявить добрую волю и изучить все имеющиеся возможности, чтобы освободить политических узников и позволить им принять участие в ближайших парламентских выборах”, - отметил Ж.-К.МИНЬОН.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что украинская власть считает резолюцию ПАСЕ вмешательством во внутренние дела, Ж.-К.МИНЬЙОН сказал: “С того момента, как государство становится членом такой организации, как наша, когда государство само, по собственной воле, стучит в дверь Совета Европы, чтобы стать его членом, с того момента, когда страна берет на себя определенные обязательства, их нужно придерживаться. Важно, поэтому, чтобы государство согласилось с тем, что его партнер - та организация, частью которой она стала, - имеет право быть требовательным к ней. У меня нет ощущения, что мы вмешиваемся во внутренние дела. Мы лишь выполняем свой долг и бдим, чтобы каждая участница - не только Украина, но и, например, также Франция, - придерживались своих обязательств. Мы просто выполняем свою работу”.

“Я продолжаю надеяться, что в Украине достаточно ответственных людей, и что государство проявит уважение к резолюции, за которую проголосовала ПАСЕ. Это - в наших общих интересах. Проблему нужно решить, и быстро. Почему? Чем больше Украина будет медлить с выполнением тех требований, за которые уже многократно голосовали в Страсбурге, тем больше она закроется в изоляции, которую она сама себе и создает, и из которой будет все труднее выйти”, - подчеркнул президент ПАСЕ.