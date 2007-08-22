Всего 4 политсилы имеют шансы пройти в парламент (соцопрос)

Преодолеть 3-процентный бартер на досрочных парламентских выборах имеют шанс четыре политические силы - Партия регионов, БЮТ, блок “Наша Украина -Народная самооборона” и Коммунистическая партия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса общественного мнения, проведенного компанией “ФОМ-Украина”.

В частности, Партию регионов готовы поддержать 29,5% опрошенных, БЮТ - 18,3%, блок “Наша Украина - Народная самооборона” - 14%, КПУ - 3,6%.

За Блок Литвина выразили готовность проголосовать 2,1% респондентов, СПУ - 1,6%, Прогрессивную социалистическую партию Украины - 0,9%, Блок Верки Сердючки - 0,6%, Блок Людмилы Супрун - 0,4%, Всеукраинское объединение “Свобода” - 0,3%.

Против всех намерены проголосовать 5,3% опрошенных. Не будут участвовать в голосовании на выборах - 7%, затруднились ответить - 16,7%.

Опрос проведен 9-19 августа методом интервью по месту проживания респондента. Погрешность выборки составляет 2,2%.