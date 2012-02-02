9 сверхважных инициатив победившей оппозиции

«Первоочередной задачей Комитета сопротивления диктатуре (КСД) является наработка стратегии борьбы с режимом и программа действий оппозиции в случае получения большинства в Верховной Раде Украины следующего созыва. До согласования идеологических позиций бессмысленно торпедировать определение общих кандидатов в мажоритарных округах», – заявил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По словам О.ТЯГНИБОКА, «избирательная кампания начнется лишь в июле. Поэтому до этого оппозиция должна сосредоточиться на совместной борьбе против политических репрессий, экономической эксплуатации, социального притеснения и духовного мародерства, которые проводит режим ЯНУКОВИЧА. Также нужно согласовать стратегию действий после прохождения в парламент. «Свобода» будет инициировать коренные изменения в политической, социальной и экономической системе».

Как говорится в сообщении, ВО «Свобода» предлагает партнерам по КСД выработать перечень первоочередных законодательных инициатив, которые являются сверхважными для всей Украины. В частности, законы:

1. Об импичменте Президенту (сегодня нет такого Закона, нет даже механизма объявления импичмента. Нужно четко выписать процедуру импичмента и немедленно ее начать).

2. О запрете торговли землями сельскохозяйственного назначения.

3. О стратегических предприятиях, который будет предусматривать запрет на приватизацию стратегических предприятий и возврат в государственную собственность незаконно приватизированных. Нужно немедленно возвратить в государственную собственность энергогенерирующие и энергораспределительные компании и гарантировать государственный контроль над естественными монополиями, такими как «Зализница», «Укртелеком», ГТС, предприятия водо- и энергоснабжения и др.

4. О защите украинского языка – с обязательным экзаменом по украинскому языку для госслужащих.

5. Новый Налоговый кодекс: низкие налоги – для малого бизнеса, высокие – для крупного, налог на роскошь, отмена налога на украиноязычную продукцию и так далее.

6. О формировании судебной и правоохранительной систем на новых принципах, в частности, используя опыт Грузии.

7. Избирательный кодекс, который не позволит вертеть избирательным законом как дышлом (запрет платной политической рекламы, пропорциональная система с открытыми избирательными списками, справедливый порядок формирования комиссий, невозможность фальсификаций).

8. О признании ОУН–УПА. Это – вопрос исторической справедливости. Украинское государство обязано признать борцов за его независимость.

9. О денонсации позорных Харьковских соглашений Медведева–Януковича;

По мнению «Свободы», автоматически первым решением новой Верховной Рады должно быть выражение недоверия правительству АЗАРОВА-ТИГИПКО и его отставка в полном составе.

«Оппозицию должны объединить общие достижения, качество сопротивления антиукраинскому режиму, а не распределение избирательных округов. Мы вместе должны избрать тех кандидатов, которые будут отвечать определенным критериям и будут поддерживать общие для оппозиции тактические и стратегические принципы. В этом деле важно не допустить потенциальных предателей, которые после получения мандата перейдут на сторону режима ЯНУКОВИЧА. Во время согласования общих кандидатов каждый из них должен публично подписать обязательство поддержать пакет вышеуказанных законодательных инициатив», - говорится в сообщении ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, в День Соборности, 22 января, на Софийской площади в Киеве политические партии, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также партия «УДАР», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО, заключили Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции.

В документе отмечается, что оппозиционные партии намерены выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года. Представители объединенной оппозиции Украины договорились о формировании единого списка кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.