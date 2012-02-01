Президент ПАСЕ: говорят, тюрьма Тимошенко - «три звезды», хочу увидеть

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод МИНЬОН намерен в ближайшее время встретиться с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

"Я подготовлю в ближайшее время соответствующий запрос. Министр иностранных дел Украины, которого я принял в этом самом рабочем кабинете несколько дней назад, пытался меня успокоить относительно условий содержания и состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО", - сказал Ж.-К.МИНЬОН в интервью "Украинской правде".

Президент ПАСЕ добавил, что не видит никакой несовместимости в том, чтобы подать запрос на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО. "Мне объяснили, что тюрьма, где ее содержат, - трехзвездочная. Если уж это пенитенциарное заведение такое комфортное, то и я, очевидно, могу туда наведаться с визитом", - пояснил он.

Ж.-К.МИНЬОН также заявил, что считает Ю.ТИМОШЕНКО политическим узником. "Если бы она не была политическим узником, то уж точно кем-то очень на него похожим. Необходимо называть вещи своими именами. Желание отстранить ее от политической жизни очевидно. События слишком уж смахивают на политический процесс. Идет речь, к тому же, о женщине, а также о других заключенных членах бывшего правительства. Они оказались за решеткой при условиях, которые выглядят неоднозначными. Так, безусловно, Парламентская Ассамблея, после продолжительных размышлений и длительной работы в комиссиях, приняла резолюцию, которую я полностью и совершенно поддерживаю", - отметил он, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Моя дружба к Юлии является искренней, я считаю ее очень талантливой и нерядовой личностью. У меня в настоящее время есть много друзей в Украине, в частности и среди представителей парламентского большинства. И я не могу ставать на ту или иную сторону. Но есть большинство и есть меньшинство. Большинство не имеет права лишать воли меньшинство. Я убежден, что умные люди всегда договорятся. И я с удовольствием приеду в Украину", - резюмировал Ж.-К.МИНЬОН.