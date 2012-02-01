Луценко: Ющенко придется все же вызывать в суд

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО удивляется, как можно считать преступлением возложение цветов к памятнику милиционерам-чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, когда Печерский райсуд Киева начал исследовать 37-й том дела, в котором содержатся материалы относительно закупки цветов при праздновании Дня милиции.

«Были четыре корзины (цветов) от Президента, премьера, председателя Верховной Рады и министра (МВД). Так что ЮЩЕНКО придется все же вызывать в суд… Как можно цветы к могиле чернобыльцев считать преступлением по случаю празднования Дня милиции, могут знать только надзорный прокурор ЗИНЧЕНКО и лично КУЗЬМИН», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.