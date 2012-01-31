Азаров: Нас пугали, что мы загоним бизнес в подполье - не загнали

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает прогресс, достигнутый правительством в вопросе возмещения налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе участия в заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«В 2010 году было возмещено 20 млрд. грн. НДС, в 2011 г. – уже 43 млрд.! И это при том, что правительству приходилось работать в крайне сложных условиях: 24 млрд. грн. мы переплатили за газ, а 70 млрд. грн. составил дефицит Пенсионного фонда», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что по поручению Президента Украины правительство намерено и дальше создавать комфортные условия для бизнеса. И в этом направлении ключевую роль имеет обратная связь с сообществом предпринимателей.

Говоря об итогах работы в условиях нового Налогового кодекса, Н.АЗАРОВ сказал: «Мы завершили эпопею, связанную с упрощенным налогообложением. Нас пугали, что мы загоним предпринимателей в подполье. Никуда мы никого не загнали. Как было более миллиона «упрощенцев», так столько же и зарегистрировали в 2012 году».

Н.АЗАРОВ потребовал от главы Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила БРОДСКОГО более жестко проводить политику по облегчению условий ведения бизнеса. Премьер посоветовал М.БРОДСКОМУ увольнять чиновников, которые требуют от бизнеса «того, что не надо».

М.БРОДСКИЙ в свою очередь выступил за дальнейшее сокращение налогов. «У нас сейчас из 42 осталось 24 налога, а надо сократить их число до 14», - заявил глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2011 году возмещено НДС на сумму 42 млрд. 779,1 млн. грн.