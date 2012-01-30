Кличко отказывается участвовать в работе Конституционной ассамблеи

Партия «УДАР» вместе с оппозиционными силами не будет принимать участия в работе Конституционной ассамблеи, созданной Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «УДАР» приветствует заявление оппозиционных партий - членов Комитета сопротивления диктатуре, к которым «УДАР» обратился на прошлой неделе с предложением сообща определиться по поводу участия или неучастия в работе Конституционной ассамблеи, и которые приняли сегодня решение не принимать участия в Ассамблеи.

«Это – пример реальной совместной позиции и сотрудничества политических сил, которые подписали Соглашение об общих действиях оппозиции», – считают в партии «УДАР».

В обращении «УДАРа» к коллегам по оппозиции было изложено предостережение по поводу участия в Ассамблее. По мнению политической силы Виталия КЛИЧКО, существует серьезный риск, что через решение Ассамблеи могут быть освящены изменения в Конституцию, которые позволят избирать Президента в парламенте. Поэтому оппозиция не должна принимать участия в сценариях, направленных на узурпацию власти, подчеркивали в «УДАРе».

«Если бы представители оппозиционных партий приобщились к работе Ассамблеи, это позволило бы власти говорить, что проект новой Конституции – совместное и согласованное решение власти и оппозиции», – отмечают в партии.

В «УДАРе» также подчеркивают, что право изменять и совершенствовать Конституцию принадлежит Верховной Раде. И это нонсенс, что в Украине функцию изменения Основного Закона перебирает на себя то Конституционный суд, то Конституционная ассамблея. «Оппозиция не должна принимать в этом участия», – подчеркивают в партии «УДАР».