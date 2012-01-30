От Попова требуют снести незаконные киоски, а не легализовать их

Решение Киевсовета о легализации незаконно установленных МАФов противоречит воле 80% жителей столицы, выступающих против беспорядочной установки киосков, считают в гражданской кампании «Форум спасения Киева».

Как сообщает пресс-центр «Форум», комментируя решение Киевсовета «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях», главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, отметил, что этим решением «легализуются» десятки тысяч незаконно установленных киевских киосков. По его мнению, «решение принято под давлением организованного вредоносного «бизнеса», возглавляемого владельцами МАФов.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ акцентировал, что проект решения был внесён с подачи председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА.

По его словам, «этот шаг сделан исключительно в корыстных интересах реальных владельцев МАФов, коих в Киеве насчитывается не более тысячи, ведь большинство реальных владельцев владеют по 100, 200, а то и по тысяче киосков, оформленных на подставных лиц».

«Иначе как плевком в лицо всем киевлянам это решение не назовёшь», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, отметив, что, согласно результатам уличных опросов, против легализации киосков выступают 80% киевлян, и сегодня больше 20% обращений граждан, поступающих в общественные приёмные киевских депутатов, – это жалобы на незаконно установленные ларьки. «От них просто спасу нет. Ларьки завозятся ночью, нагло ставятся, часто на зелёных зонах, под это вырубаются деревья и кусты, нередко эти ларьки ставят на важных коммуникациях, газо- и водопроводах. Это самое настоящее нашествие, лишай, который уродует внешний вид Киева», – сказал общественный деятель.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что, в основном, товар, которым торгуют в МАФах, – это вредные для здоровья алкоголь и сигареты, шаурма и хот-доги, которые готовятся в антисанитарных условиях, и низкокачественный китайский товар. «Владельцы МАФов сами не скрывают, что 80 % выручки киосков – это алкоголь и табак. Поэтому принятое Киевсоветом решение – абсолютно преступное. Киевсовет творит, что хочет, зная, что у парламента нет политической воли его разогнать», – считает лидер «Форума».

«Легализация МАФов – это легализация пороков общества, очередных неудобств для жителей и уродования Киева. После таких решений создается впечатление, что этим людям ничего не жаль, и они могут принять легализацию чего угодно, хоть детской проституции», – подчеркнул он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что оценку подобным действиям должны дать киевляне. «Нужно организованно поднимать людей за то, чтобы большинство киосков были снесены. Остаться должны только МАФы, в которых реализуются газеты, журналы, сувениры. Общественной потребности в таком количестве ларьков нет, есть исключительно желание владельцев киосков зарабатывать большие деньги», – добавил он.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ опроверг информацию лоббистов решения, что в этом секторе якобы занято около 80 тысяч предпринимателей. «Это большая неправда. Это никакие не предприниматели, 99 % из них – это нанятые владельцами незаконных киосков люди, которые не от хорошей жизни работают в антисанитарных, нечеловеческих условиях. В этих ларьках нет совершенно никаких условий, ни туалета, ни умывальника», – сказал он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что это решение не принесёт А.ПОПОВУ никаких политических дивидендов, поскольку продавцы ларьков – преимущественно иногородние, соответственно, не голосующие в Киеве. «На что рассчитывает А.ПОПОВ, проталкивая такое абсурдное решение, непонятно. Если это пиар-ход, то из разряда антипиара. Легализация киосков – это чёрный пиар. Уверен, что на выборах киевляне вспомнят, кому должны сказать «спасибо» за омерзительные ларьки с алкоголем и табаком, из-за которых порой невозможно просто пройти по улице», – подытожил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 26 января 2012 года Киевский городской совет принял решение «О некоторых вопросах предпринимательской деятельности во временных сооружениях», которое позволит легализовать деятельность МАФов на территории столицы. «За» проголосовали 89 депутатов.

Решение предусматривает, что размещённые на территории Киева МАФы функционируют до 1 января 2013 года при условии, если их владельцы заключат договор об уплате паевого участия в содержании объектов благоустройства столицы.

Против этого проекта решения выступили фракции «УДАР» Виталия КЛИЧКО и «БЮТ-Батькивщина».

Депутат от «УДАРа» Наталья НОВАК подчеркнула, что «фактически речь идёт о перераспределении рынка, вытеснении малого бизнеса».