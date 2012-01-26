3000 предпринимателей вышли на Крещатик в поддержку реформы Попова

В центре Киева началась массовая акция предпринимателей в поддержку инициативы Александра Попова по легализации малого бизнеса столицы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возле здания Киевской горадминистрации на Крещатике, 36, собралось более 3 тысяч киевлян, представляющих крупнейшие организации предпринимателей столицы.

Манифестанты требуют принятия Киевсоветом решения «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях», которое по инициативе А. Попова был разработан городскими властями совместно с организациями предпринимателей. Это решение не было поддержано Киевсоветом на сессии 29 декабря, и сегодня вновь вынесено на голосование.

По словам участника акции, руководителя общественной организации предпринимателей «Гражданский корпус" Романа Сладкого: «Данное решение позволит в течение февраля-марта 2012 года полностью легализовать малый бизнес Киева. Именно из-за коррупции должностных лиц сейчас бесконтрольно устанавливаются киоски, нарушая комфорт и безопасность киевлян. Решение, к разработке которого Александр Попов привлек в том числе и нашу общественную организацию, позволяет впервые за 20 лет вывести киоски и МАФы из тени. А вместо теневых поборов, которые платят сегодня предприниматели в карман чиновников и политиков, наполнить городской бюджет. Нас, предпринимателей, в Киеве около 80 тысяч, и мы сделаем все, чтобы отстоять право на честный труд».

Другой участник акции, лидер Христианско-демократического союза предпринимателей Сергей Белан отметил: «Арест 24 января чиновника, который продавал разрешения на установку МАФов в Киеве показывает, что вопрос наведения порядка в области стоит очень остро. Для отмены старой коррупционной схемы работы МАФов, депутаты должны проголосовать за подготовленное А. Поповым и организациями предпринимателей решение. Сегодня киевляне массово вышли под стены Киевсовета, чтобы увидеть, кто в Киевсовете искренне поддерживает легализацию, а кто против, и таким образом, выступает на стороне взяточников и коррупционеров. Если МАФы будут легализованы, бюджет города получит 200 миллионов гривен в год - в 10 раз больше, чем в 2011 году. Эти деньги нужно забрать у воров и направить на благоустройство жизни Киева».

В настоящее время площадь перед КГГА полностью заполнена митингующими, пикеты предпринимателей также размещены с противоположной стороны Крещатика, а также у въезда во двор КГГА со стороны улицы Пушкинская. Акция проходит спокойно и организованно, предприниматели выступают с разъяснением своей позиции, держат плакаты в поддержку решения о легализации и передают прохожим листовки со своим «Манифестом». Участники акции держат плакаты с критикой тех фракций Киевсовета, которые выступили против решения о легализации малого бизнеса, и в частности, блока Виталия Кличко.

Председатель общественной организации «Ассоциация владельцев малого бизнеса» Андрей Ермак заявил: «Предприниматели донесут свои требования к каждому депутату и каждой фракции. Мы обратились в Киевсовет с просьбой поставить наш вопрос в повестку дня под номером один. Мы будем добиваться, чтобы представитель предпринимателей смог выступить и донести нашу позицию депутатам. Наши требования абсолютно законны».

Манифест предпринимателей Киева

Уважаемые киевляне!

26 января на голосование депутатов Киевсовета поставлен вопрос о введении в Киеве новой системы выдачи документов и полной легализации деятельности торговых сооружений (МАФ). Сегодня от Киевсовета зависит - будет ли реализована инициатива главы КГГА А. Попова и предпринимателей по наведению порядка в сфере МАФ, или отдельные коррумпированные политики будут продолжать отстаивать интересы теневой экономики и криминала. 29 декабря 2011 это решение уже ставилось на повестку дня - но тогда голосование было провалено. Ответственность за это несут: фракция Виталия Кличко, фракция Народной партии Владимира Литвина, фракция Демократической партии и фракция «Республика Киев».

Мы, предприниматели всех районов Киева, впервые решили объединиться для защиты своих интересов. Проект легализации бизнеса в Киеве подготовлен по инициативе Александра Попова совместно с общественными организациями предпринимателей - это наш общий труд, за который мы, бизнес, вместе с властью взяли на себя ответственность. Мы не допустим, чтобы кучка аферистов с мандатами, прикрываясь красивыми словами, продолжала нас грабить и презирать законные интересы киевлян. Благодаря тем депутатам, которые с уважением отнеслись к требованиям предпринимателей, 26 января этот вопрос опять ставится на повестку дня! И мы собираемся под Киевсоветом, чтобы отстоять наши права! Это решение даст Киеву:

- Полную легализацию бизнеса и наведение порядка в сфере МАФ;

- Полное прекращение установления новых незаконных МАФов и снос установленных ранее МАФов в зеленых зонах и зонах безопасности;

- Реальные инструменты контроля со стороны киевской общины за чистотой и благоустройством территории вокруг законно установленных МАФов;

- Обязательную и своевременную уплату платежей в бюджет города - если в 2011 году наша отрасль принесла Киеву 23000000 грн., То за 9 месяцев 2012-го при условии соблюдения новых правил работы, мы готовы перечислить в бюджет 135 миллионов, а в 2013 - м - 200 миллионов гривен;

- Сохранит Киеву в условиях кризиса 80 тысяч рабочих мест и даст каждому из нас уверенность в завтрашнем дне.

Нас собирается 2500 человек - мы спокойны, организованы, и мы не допустим никаких провокаций. Каждый район Киева делегировал по 250 предпринимателей. Больше площадь перед Киевсоветом просто не вмещает. Но если для того, чтобы в городе был наведен порядок, надо будет собрать все 80 тысяч наших коллег - мы это сделаем! Для этого мы собираемся под стенами Киевсовета, чтобы показать - мы сила, с которой политикам придется считаться! И мы не пойдем, если депутаты не проголосуют решения «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях»! Каждый политик должен понять - нами нельзя манипулировать, наши права нельзя нарушать, потому что мы - киевляне, мы - жители европейской столицы!