В УПЦ МП утверждают, что «в Церкви все спокойно»

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), которое состоялось 26 января, прошло в соответствии с Уставом и регламентом УПЦ. Все решения, которые были приняты, - законные и каноничные.

Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ, глава Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

«Законные – потому что приняты в соответствии с Уставом об управлении УПЦ. Каноничные – потому что принятые единогласно всеми членами Священного Синода, которые поставили свои подписи под журналами Синода», - объяснил отец ГЕОРГИЙ.

По словам пресс-секретаря УПЦ, место проведения Священного Синода УПЦ избирали члены Священного Синода.

«Они приняли решение проводить Синод в Митрополии… Если бы состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА позволяло ему председательствовать на заседании Священного Синода, он бы обязательно был на Синоде», - отметил Г.КОВАЛЕНКО.

При этом он объяснил, что в Уставе УПЦ прописано, что «если предстоятель по каким-либо причинам не может возглавить заседание Священного Синода, его проводит временно (!) председательствующий в Священном Синоде».

«Эту функцию, согласно Уставу, выполняет старший по хиротонии постоянный член Священного Синода. На сегодняшний день – это митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ», - сказал Г.КОВАЛЕНКО.

В то же время он объяснил, что в Уставе УПЦ нет положения, что решения Синода, который происходит при отсутствии предстоятеля, должны быть утверждены предстоятелем.

«Гипотетически говоря, если даже предстоятель, который проводит Синод, не согласен с большинством в Синоде, он должен подписать журналы Синода и выполнять решение Синода. У предстоятеля нет права единолично отменять решение Священного Синода. Такое право имеет Собор епископов УПЦ и Собор Украинской православной церкви», - отметил пресс-секретарь УПЦ.

При этом отец ГЕОРГИЙ опроверг информацию об отстранении предстоятеля УПЦ от дел.

«В Церкви все спокойно. Все разговоры об узурпации церковной власти Синодом - не более, чем сплетни. Я не вижу конфликта между предстоятелем и Священным Синодом. Но он и не возможен», - уверен Г.КОВАЛЕНКО.

По словам пресс-секретаря УПЦ, «сегодня Церковь является единой и объединенной в молитве за скорейшее выздоровление митрополита ВЛАДИМИРА, чтобы нам вместе с ним отпраздновать в этом году 20-летие его предстоятельского служения».

Как сообщал УНИАН, 26 января состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заседание прошло под председательством митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА, поскольку состояние здоровья предстоятеля УПЦ митрополита ВЛАДИМИРА не позволило ему возглавить заседания Священного Синода.

Среди самых главных решений Священного Синода от 26 января: создание комиссии для внесения изменений в устав об управлении УПЦ - под председательством митрополита Донецкого и Мариупольского ИЛЛАРИОНА; временное управление Киевской епархией поручено митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому ПАВЛУ, контролировать строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и духовно-просветительского центра УПЦ поручено митрополиту Черкасскому и Каневскому СОФРОНИЮ.

События вокруг последнего Священного Синода и решения, принятые на нем, вызвали горячую дискуссию в обществе.