Глава Днепропетровской областной организации партии «Україна Майбутнього», депутат Днепропетровского горсовета Сергей Жуков считает, что Яценюк перед телекамерами попытался поставить Кличко вторым номером. Он считает, что такое поведение недопустимо при нормальных равноправных отношениях.

Об этом он заявил в рамках экспертного опроса ИА «Мост-Днепр» «Чем кончится очередная попытка объединения украинской оппозиции?».

«Из объединения оппозиционных сил получиться ничего не может, потому что у каждого в этом объединении своя цель. Некоторые стремятся занять главенствующее положение среди других оппозиционных сил, а не стремиться к развитию Украины. Яценюк перед телекамерами попытался поставить Кличко вторым номером. У него просто не было другого выхода. Опуская Кличко, Яценюк сам поднимается. Я считаю, что такое поведение недопустимо при нормальных равноправных отношениях. После ситуации 22 января, показанной по телевидению, и Кличко, и Яценюк потеряли электоральные очки. У меня сцена подписания соглашения вызывала тошноту: искусственные лица, неискренние эмоции», - сказал Сергей Жуков.

Справка. 22 января оппозиционные партии Украины объявили о подписании Соглашения об объединении. Соглашением предусмотрено объединение действий оппозиционных сил на парламентских выборах осенью 2012 года, в частности, выдвижение единого кандидата от оппозиции на мажоритарных округах, отсутствие взаимной критики оппозиционных сил, согласованная работа членов избиркомов, отслеживание результатов выборов.

Соглашение подписали Александр Турчинов – ВО «Батькивщина», Арсений Яценюк – «Фронт змин», Валентин Наливайченко – «Наша Украина», Олег Тягнибок – ВО «Свобода», Николай Катеринчук – «Европейская партия», Наталья Королевская – «УСДП», Борис Тарасюк – «Народный Рух», Виталий Кличко – «УДАР» и другие политики.