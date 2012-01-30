Чалый не разделяет оптимизма о выполнении властью рекомендаций ПАСЕ

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый не разделяет оптимизма относительно выполнения украинской властью рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, изложенных в резолюции.

«Я пока не вижу желания власти решить вопрос относительно изменения ситуации в Украине. Появляется только формальная реакция на замечания Европы. Формально – это будет выглядеть как принятие еще некоторых законов, возможно, создание определенных структур, которые вроде бы будут бороться с коррупцией, но ключевой вопрос – это допуск полноценного участия оппозиции к конкурентному политическому процессу. В понимании европейцев это сводится к вопросу участия Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в парламентских выборах. Я понимаю, что учитывая позицию нынешней власти это выглядит почти нереалистично но это не намек, а четкая позиция», – заявил Чалый в комментарии Тижню.

По словам эксперта, хоть в резолюции ПАРЕ не определены четкие даты для учета рекомендаций организации, однако, ключевым для Украины будет период проведения парламентских выборов.

«Это промежуточный текст ПАСЕ. Следующим этапом будет посещение Украины докладчиками организации Майлис Репс и Мариеттой де Пурбе-Линден в марте этого года. Результаты их визита подведут итоги анализа ситуации в Украине для формирования отчета относительно соблюдения обязанностей, которые Украина брала на себя при вступлении в Совет Европы. И конечно ключевыми будут парламентские выборы. Именно эти два часовые этапы являются наиболее важными. Считаю, что окончательная оценка относительно долгосрочных перспектив Украины может прозвучать после парламентских выборов в зависимости от их хода», – отметил Чалый.

Возможность введения санкций, прозвучавшая в резолюции ПАСЕ относительно Украины, по словам Чалого, предусмотрена соответствующими документами Совета Европы.

«Если ситуация будет ухудшаться, может появиться вопрос о полномочиях украинской делегации в соответствии с пунктом 9 Правил процедуры Ассамблеи и, как следствие этого, может быть обращение к Комитету министров с требованием остановить членство Украины в Совете Европы в соответствии со Статьей 8 Устава Совета Европы».

Однако, Украине нельзя допускать даже первого этапа.

«Нужно кардинально исправлять ситуацию. Времени мало!» – отмечает эксперт.

«Какой еще сигнал нужен нынешней власти?! Возможно, они действительно хотят довести до реальных санкций. В таком случае это будет свидетельствовать о том, что они, декларируя евроинтеграционный выбор, в действительности склонны к другому направлению интеграции – евразийскому, где есть свои представления о правах людей, ценности. Все идет к тому, что граждане Украины увидят несостоятельность лидеров вести страну в направлении, которое определено в украинском законодательстве, – то есть будущее членство в ЕС. А выполнение требований Совета Европы, снятие мониторинга со страны позволит открыть возможность подписания и ратификации соглашения об ассоциации и перейти к реальной интеграции Украины в ЕС», – отметил Чалый.