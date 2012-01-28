Мэр Миргорода стал регионалом
20:44, 28 января 2012Политика
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Вручили партбилет
Сегодня на 13-й конференции Полтавской областной организации Партии регионов городской председатель Миргорода Сергей СОЛОМАХА вступил в ряды Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, партбилет мэру вручил председатель Полтавской областной государственной администрации, по совместительству председатель облорганизации Партии регионов Александр УДОВИЧЕНКО.
Кроме того, в ряды Партии регионов вступил руководитель областной государственной телерадиокомпании "Лтава" Николай ЛЯПОНЕНКО.
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