Регионал - о требовании ПАСЕ выпустить Тимошенко: интересно, каким образом?

Народный депутат от Партии регионов Владимир Толстенко считает, что отрицательные стороны о ситуации с демократией в Украине, о которых идет речь в документе, очень субъективны и не имеют ничего общего с происходящим у нас в стране. Об этом сообщает Gazeta.ua

"69 человек, проголосовавших за такой документ, - это не вся Европа, и такая резолюция, на мой взгляд, никоим образом не отображает целостную картину в Украине", - прокомментировал он резкую оценку ПАСЕ.

Толстенко по традиции не забыл напомнить, что во всем виновата не нынешняя власть, а ее "оранжевые предшественники".

"Хотелось бы спросить у проголосовавших депутатов Парламентской ассамблеи, а где они были раньше, в период с 2004-го по 2009 год, когда все интеграционные процессы были заморожены, и пять лет страну разваливали те, с голоса которых сегодня Европа раздает указания в виде рекомендаций. Где они были, когда вожди Майдана, наглым образом обманув людей, не выполняли ни одного обещания, данных народу Украины и объединенной Европе, не без давления которой они пришли к власти, и которая их носила на руках", - вопрошает "регионал".

Его приводит в недоумение требование ПАСЕ к власти освободить Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и позволить им принять участие в выборах.

"Интересно, каким образом их выпустить нужно – по приказу Президента? В таком случае, как быть с независимостью судебной системы, о которой они так пекутся? Мы не Беларусь, против которой вводятся экономические и другие санкции. Мы не Ирак и не Ливия, где под демократическими лозунгами, охраняемыми западной демократией, нарушая права человека, уничтожили лидеров этих стран", - отметил Толстенко.

Последствия принятия данной резолюции в отношении Украины все же есть.

"Власть в Украине сможет сделать выводы из резолюции ПАСЕ, и еще увереннее будет проводить реформы, направленные на демократизацию страны, подъем экономики и благосостояния людей, обеспечения верховенства права и защиты прав человека", - заключил он.