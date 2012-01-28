Гриценко: Систему меняют люди, нам никто из космоса ее не сбросит

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что для того, чтобы в стране произошли изменения, нужно «бросать клавиши и идти в народ».

Об этом он заявил во время 9-го заседания Polit Club в Киеве, сообщила пресс-служба А.ГРИЦЕНКО.

«На должности мэров, депутатов, президентов вынесло не лучшее, не сильнее – серость, послушность. 20 лет мы говорим об изменении элит, и выборы в октябре 2012 года дают нам такой шанс», - отметил политик.

А.ГРИЦЕНКО сравнил нынешние времена с 1989 -1990 годами, когда новые люди на выборах «заваливали первых секретарей обкомов и горкомов».

При этом он отметил, что «систему изменяют люди».

«Нам никто из космоса ее не сбросит. Поэтому нужно, как в царской России, становиться народниками, бросать клавиши и идти к людям, в том числе – к бабушкам, которые не читают программы, а на выборы ходят. Нужна диффузия идей», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он также выразил уверенность, что партии Интернета время становиться партией граждан.

«Я максималист и не хочу слышать матры и басни о том, что с коррупцией бороться веками, изменять экономику – это десятилетие. Нужно менять власть. Нужно всем приложить усилия и разорвать заколдованный круг, в котором Украина рискует превратиться на failed state (в несотоявшееся государство – УНИАН)», - отметил лидер «Гражданской позиции».

Справка УНИАН. Интернет партия Украины официально зарегистрирована Миньюстом на основании решения Учредительного партийного съезда, который состоялся 10 июня 2011 года.

Она стала 190-й в списке украинских партий. Возглавил партию 28-летний Дмитрий ГОЛУБОВ.

Как отмечается на сайте партии, «нас уже 11 миллионов».