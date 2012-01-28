Яценюк предлагает подчинить антикоррупционный орган ВР

Народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк зарегистрировал в парламенте проект Закона № 9746 «О Национальном антикоррупционном бюро», которым предлагается подчинить это бюро Верховной Раде.

Об этом сообщает еженедельник "Зеркало недели. Украина".

Как отмечает издание, законопроектом предусмотрено, что «для обеспечения независимости единого антикоррупционного органа и эффективности его деятельности необходимо непосредственно подчинить такой орган Верховной Раде Украины, являющейся коллегиальным органом государственной власти, полномочия которого реализуются совместной деятельностью народных депутатов Украины, представляющих разные политические направления (взгляды), на заседаниях Верховной Рады Украины во время ее сессий».

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 января.