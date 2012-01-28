ЦИК: каждая вменяемая политсила способна защитить результат на выборах

Глава ЦИК советует политическим силам активнее работать с будущими членами избирательных комиссий, которые будут представлять их на выборах, чтобы защитить полученный результат.

Каждая вменяемая политическая сила способна защитить собственный результат на парламентских выборах с помощью своих представителей в избирательных комиссиях, убежден председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал.

«Все должны понимать: результаты выборов устанавливают избирательные комиссии... Не мое дело — раздавать советы, но кому-то, возможно, стоило бы немного сэкономить время и ресурсы на массовых акциях и активно поработать с людьми. Понять, кто на что способен, и кто чего достоин. Просеять актив, организовать отбор, провести подготовку потенциальных наблюдателей, организовать обучение будущих членов комиссий, выстроить систему контроля, материально поддержать тех, кто в этом нуждается», — сказал В.Шаповал в интервью ZN.UA. «Это кропотливая, утомительная, но необходимая работа, которой представители многих политсил предпочитают избегать. Чтобы потом стыдливо удивляться поведению собственных выдвиженцев в комиссиях или громко возмущаться фальсификациями», — подчеркнул он.