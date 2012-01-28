Глава МИД Швеции не услышал от Януковича то, чего хотел

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ заявляет, что Украина сошла с пути евроинтеграции и очутилась на перепутье.

Как сообщает сайт экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на радио «Свобода», вчера на восьмом Украинском ланче в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, К.БИЛЬДТ сказал: «Вопрос стоит так: может ли Украина вернуться на путь евроинтеграции, или мы застряли на том, что является де-факто отходом от евроинтеграции».

К.БИЛЬДТ напомнил, что ПАСЕ четко выразила свою позицию о том, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом зависит от того, как долго будет Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме.

Он отметил, что не услышал объяснений в выступлении Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и добавил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО – не единственное, а только самое известное из тех, по которым существуют большие сомнения в верховенстве права.